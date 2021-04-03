В Грузии требуют возбудить уголовное дело за осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 3 апреля. /ТАСС/. Неправительственная организация "Национальный конгресс славянских народов Грузии" обратилась к Генпрокуратуре республики с просьбой возбудить уголовное дело против вандалов, осквернивших памятник русскому поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси. Об этом в субботу сообщили ТАСС в организации.

"Подобные действия вандалов [осквернение памятника Грибоедову] тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость А. С. Грибоедова в истории Грузии. Прошу вас возбудить уголовное дело против вандалов по факту осквернения культурного наследия Грузии и разжигания межнациональной розни", - говорится в письме, адресованном генеральному прокурору республики Ираклию Шотадзе.

В четверг в пресс-службе мэрии Тбилиси сообщили ТАСС, что неизвестные лица осквернили памятник Грибоедову в центре города. На постаменте памятника были сделаны надписи антироссийского содержания. Акт вандализма был связан с приездом в город российского журналиста Владимира Познера.

За день до осквернения памятника десятки демонстрантов, недовольных высказываниями Познера об Абхазии и Южной Осетии, собрались около гостиницы, где остановился журналист. Произошли стычки с полицией. Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако покинул страну на два дня раньше.