В США сообщили, что каждый пятый американец прошел полную вакцинацию

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Каждый пятый американец к настоящему времени получил обе дозы одобренных в США вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо американской компании Moderna, либо одну дозу однокомпонентного средства американской Johnson & Johnson. Об этом сообщила в пятницу руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски на проходившем по видеосвязи брифинге для иностранной прессы.

"Сейчас у нас полную вакцинацию прошел каждый пятый американец. Но мы прекрасно понимаем, что это пандемия и мы должны работать вместе [с другими странами]", - отметила она, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса. По данным газеты The Washington Post, на данный момент 101,8 млн американцев получили как минимум одну дозу препарата. По последним данным, население США составляет примерно 328 млн человек.

Валенски также подчеркнула, что американские власти "никогда не видели такого количества дезинформации о вакцине", как сейчас. Она рассказала, что недостоверные сведения, как правило, распространяются в соцсетях. По словам главы ЦКПЗ, власти хотят понять, почему некоторые американцы не верят в эффективность препаратов. "Мы пытаемся бороться с мифами и дезинформацией [о вакцине]. Мы проводим широкомасштабную просветительскую кампанию в СМИ, чтобы люди поняли, насколько безопасна и эффективна вакцина", - подчеркнула Валенски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 553,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.