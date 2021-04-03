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В регионах Центральной России ожидаются потепление и солнечная погода

Температура поднимется до 13 градусов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Солнечная погода и отсутствие осадков ожидают жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 13 градусов тепла, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское. В понедельник будет повышение температуры до 8-10 градусов тепла, а к среде она вырастет уже до 13 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, первая половина следующей недели прогнозируется без осадков. "Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом", - отметил он. При этом ночная температура будет отрицательной до вторника включительно.

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