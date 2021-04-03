Более 3,3 млн иностранцев урегулировали правовой статус в России в условиях пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Свыше 3,3 млн иностранцев, включая нелегальных мигрантов, смогли урегулировать свой правовой статус в России с апреля прошлого года, когда в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции указом президента РФ пребывающим в стране мигрантам был представлен ряд послаблений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.

"В период действия указа "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" свыше 3,3 млн человек урегулировали свой правовой статус для дальнейшего законного нахождения в РФ, включая более 500 тыс. ранее находившихся с нарушением сроков пребывания", - сказали в пресс-центре ведомства.

По данным МВД, большинство из них (2,2 млн) обратились в полицию для продления срока временного пребывания, 123 тыс. - для продления срока действия виз, почти 3,6 тыс. - для оформления транзитных виз, свыше 3,4 тыс. с заявлением о предоставлении временного убежища, 54,7 тыс. и свыше 921 тыс. - для получения разрешения на работу и патента соответственно. "Иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе находящимся в РФ с нарушением установленных правил пребывания, доводится информация об их правах и обязанностях, а также о возможности воспользоваться временными мерами, чтобы урегулировать свое правовое положение", - подчеркнули в МВД.

За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учет поставлены 1 млн 84 тыс. граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года почти в два раза меньше оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112,3 тыс., то годом ранее - почти 204 тыс. С января 2021 года поступило более 168 тыс. уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность, в то время как годом ранее их было почти 239 тыс.