В Забайкалье ввели особый противопожарный режим с запретом на посещение лесов

ТАСС, 3 апреля. Власти Забайкальского края ввели в большинстве районов региона особый противопожарный режим (ОПР) в связи установлением в них погоды, способствующей возникновению пожаров. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В Забайкальском крае, кроме Каларского и Тунгиро-Олекминского районов, вводится особый противопожарный режим. В связи с этим на территории региона в ежедневном режиме будут работать патрульно-маневренные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС России, полиции, представители администраций муниципальных образований и волонтеры. В отношении нарушителей, обнаруженных в ходе патрулирования, будут составляться протоколы, поджигателей привлекут к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.

В период действия ОПР запрещено посещение лесов, разведение костров, а также сжигание сухой растительности и мусора.

С начала года были выявлены 23 виновных в ландшафтных пожарах, все они привлечены к административной ответственности. Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа от 3 до 300 тысяч рублей. В случае наступления тяжких последствий - к уголовной ответственности.

Забайкальский край ежегодно сталкивается с природными пожарами. Так, в апреле 2019 года от них сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки и социальные объекты в 17 населенных пунктах. Ущерб составил 1 млрд рублей. В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил повысить защищенность региона пожарными подразделениями. Как заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, при федеральной поддержке это удастся сделать за два года.

В 2021 году первый в Забайкалье лесной пожар зарегистрировали 24 марта в Акшинском районе на площади 25 га.