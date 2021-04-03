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Пандемия COVID-19
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Президент Аргентины заразился коронавирусом

Альберто Фернандес сообщил, что у него появилась температура 37,3 и легкая головная боль
Президент Аргентины Альберто Фернандес AP Photo/Marco Ugarte
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Президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo/Marco Ugarte

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

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"Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", - написал он в ночь на субботу в Twitter.

Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо. "Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей", - заключил глава государства.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоПандемия COVID-19
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