Врачи рассказали о состоянии пациента, прооперированного во время пожара в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Послеоперационный период у пациента, прооперированного во время пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске, проходит без осложнений, он находится в сознании. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области.

"Восприняли как первоапрельскую шутку": врачи из Благовещенска об операции во время пожара

Во время пожара в кардиоцентре проходила сложная операция. Бригада медиков смогла покинуть помещение, только когда операция была завершена. 62-летнего прооперированного пациента эвакуировали и доставили на спецавтомобиле в Амурскую областную клиническую больницу. Ранее в это же медучреждение были эвакуированы 14 человек.

"Состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное. 14 человек [находятся] в состоянии средней степени тяжести, двое - в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании", - говорится в сообщении.

Пожар в здании кардиохирургического центра в Благовещенске произошел в пятницу днем на площади 1,6 тыс. кв. м, загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации были задействованы 59 пожарных. Персонал и пациенты - 120 человек - были эвакуированы. По данным прокуратуры области, предварительная причина возгорания - нарушения в работе электрической проводки.