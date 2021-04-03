Курорты Кубани в межсезонье приняли на 4% больше туристов, чем годом ранее

ТАСС, 3 апреля. Курорты Краснодарского края в межсезонье 2020-2021 годов приняли 2,9 тыс. отдыхающих, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"В межсезонье 2020-2021 годов мы приняли туристов с приростом в 4%: так, турпоток с ноября по март 2019-2020 годов составлял 2,7 тыс. человек, а с ноября - март 2020-2021 годов составил 2,9 тыс. человек. Мы уже чувствуем, что у нас будет повышение турпотока в этом году. На майские праздники мы ждем практически 500 тыс. гостей и по итогам года - не менее 14 тыс. гостей в случае, если не возобновятся массовые мероприятия", - сказала Золотухина.

Она добавила, что наибольшим спросом в регионе пользуются средства размещения, работающие по системе "все включено", которых в крае 76, а 10 из них работают по системе "ультра все включено". По таким объектам фиксируется максимальная глубина бронирования, они имеют наибольший спрос среди клиентов, предпочитающих семейный отдых. Также власти региона рассчитывают, что в 2021 году край вновь посетят туристы, которые в 2020 году из-за ограничений на зарубежных курортах, связанных с пандемией, впервые за долгие годы побывали на отечественных курортах.

"Нужно повышать качество, увеличивать количество услуг, их разнообразие, количество объектов развлечений и точек притяжения. За прошлый сезон гости, думаю, уже смогли открыть в Краснодарском крае много новых локаций, на которые они захотят вернуться", - резюмировала собеседница агентства.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.