На Юге России может выпасть до двух месячных норм осадков в начале следующей недели

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Балканский циклон принесет на Юг России в начале следующей недели весенние ливни, в отдельных регионах может выпасть от одной до двух месячных норм осадков, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник активизируется Балканский циклон, который сначала атакует Крым, потом пройдет через Азовское море и выйдет дальше на Ростов и Волгоград. Наибольшее количество осадков в ближайшие пять суток выпадет в междуречье Волги и Дона, на Кавказе, в Крыму, Черноморском побережье Кубани - от Сочи до Новороссийска, Ростовской области и Волгограде. Предстоящая неделя будет довольно дождливой, но с поступлением теплого средиземноморского воздуха температура воздуха станет на несколько градусов выше средних многолетних значений, характерных для апреля. Эта совокупность дождей и тепла даст мощный импульс для пробуждения природы", - сказал он.

В Крыму дожди начнутся вечером в воскресенье, за ночь выпадет до 15-20 мм осадков при месячной норме в 34 мм, это немного собьет температуру воздуха - до 8-13 градусов в дневные часы. В низовьях Дона до вечера понедельника прогнозируют выпадение двух норм осадков, это примерно по три ведра на каждый квадратный метр. В Волгограде - до 20 мм, что составляет почти месячную норму осадков. Проливные дожди могут спровоцировать повышение уровня рек, особенно это касается горных рек Северного Кавказа.

Со вторника через Крым начнет прорываться холодный фронт, незначительное вторжение холода в основном коснется северных районов Юга России. Большая же часть южных регионов страны будет находиться в очень теплом воздухе. Ожидается до 15-20 градусов тепла, на Кубани и в Крыму - выше 20 градусов. Локальные дожди сохранятся. В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму, Ростовской области усилится ветер, достигающий в порывах 12-13 м/с, местами - до 21 м/с.