Эксперт рассказал, когда на Кубани вода в Черном море станет комфортной для купания

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Черное море, по прогнозу, прогреется до комфортных для купания температур к началу июня, наиболее теплая температура воды будет в середине июля. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Ближе к концу апреля - началу мая начнется уже активный прогрев, но так как море достаточно охлаждено, нужно около двух месяцев для его прогрева, поэтому где-то к июню оно будет выходить на комфортные температуры, но наиболее комфортные будут в середине июня - июле", - сказал Колесник.

Он уточнил, что для прогрева воды в море необходима стабильная температура воздуха выше 20-22 градусов, однако, если май будет дождливый, вода будет прогреваться дольше.

"В целом открытие сезона у нас и приходится на 1 июня, если отмести более холодные года, например 2016-й, когда купальный сезон сдвинулся на середину июля, это в рамках нормы идет, прогрев в этом году", - добавил Колесник, обратив внимание на то, что 2020 год был аномально жарким и вода в море прогрелась раньше стандартных сроков, тогда как в этом году была полноценная зима и не очень резкое потепление весной.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.