Власти Норильска намерены возвести плотину с каналами для решения проблем с водой

НОРИЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Строительство гидротехнического сооружения - бетонной водосливной плотины с рыбоходным и обводным каналами - запланировано на реке Норильская, это позволит решить проблему с маловодностью реки и снять угрозу нехватки воды для жителей Норильска на севере Красноярского края. Об этом на стратегической сессии "Норильск-2035. Трансформация" в субботу сообщил мэр города Дмитрий Карасев.

"Удалось проработать вопрос по строительству гидротехнического сооружения, либо сейчас обсуждается вопрос строительства нового третьего водозабора, построенного по новым технологиям и с большим заглублением (углубления дна реки). Это позволит проходить все весенне-летние паводки и сезон без потерь, несмотря на маловодность реки. Это очень важная работа для города, которую необходимо делать уже в 2021 году", - сообщил Карасев. Он добавил, что этот вопрос учтен в рамках четырехстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска, подписанным Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и администрацией Норильска.

Мэр отметил, что ситуация с маловодностью реки критическая. "Если река обмельчает, то мы останемся без воды", - считает мэр. Ранее в городе уже вводился режим повышенной готовности из-за угрозы нарушения водоснабжения.

Согласно информации, представленной в докладе главы города, в 2021-2024 году планируется разработка проектно-сметной документации на строительство гидротехнического сооружения и начало его возведения общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В 2025-2033 году планируется дальнейшее строительство с объемом вложений в 10,5 млрд рублей.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Река Норильская (Норилка) протекает по территории Таймыра и города Норильска. Она вытекает из озера Мелкое и впадает в озеро Пясино. По данным мэрии, с 2013 года наблюдается маловодность реки, из-за этого возникает угроза водоснабжения города.