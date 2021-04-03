Около 1,3 млрд рублей вложат в создание пляжной зоны в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти намерены вложить примерно 1,3 млрд рублей в создание пляжной зоны на трех прудах в моногороде Невинномысск на Ставрополье в течение трех лет. Территория станет первым общественным пляжем в муниципалитете, сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"Обустройство территории прудов планируется на 2021-2023 годы в три этапа. Открытие пляжей для купания граждан планируется в июле 2023 года. Действующие общественные пляжи на территории города отсутствуют. По предварительным расчетам, объем финансирования составляет 1,3 млрд рублей. Источники финансирования - бюджет города Невинномысска, бюджет Ставропольского края и привлеченные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - сказал он.

Создать пляж власти намерены на территории трех прудов в пределах муниципалитета. В одном из этих прудов ранее разрешалось купаться, однако территория не была благоустроенной. В ближайшие три года планируется очистить все три пруда, установить водозабор из реки Кубань и инженерные коммуникации, обустроить фонтан и провести обновление территории.

"Проект предусматривает устройство детских и спортивных площадок, мест тихого отдыха, фонтана, общественных туалетов, пешеходных зон и велодорожек, пляжной зоны, сцены для проведения массовых мероприятий, установку малых архитектурных форм и городской мебели (арт-объекты, фотозоны, лавочки, урны), освещение и озеленение территории", - отметил глава города.

Городские пруды Невинномысска были популярны для отдыха в городе несколько десятков лет назад. В запустение территория начала приходить после наводнения 2002 года. На прудах в разные годы проводили работы по частичному благоустройству, но комплексного подхода никогда не применяли.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".