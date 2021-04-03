На Украине впервые суточный прирост случаев заражения коронавирусом превысил 20 тыс.

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Медики на Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 19 893 случая, и является самым большим показателем в стране за время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в субботу в Facebook .

"20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника", - написал он. Всего, по данным министра, 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек, скончались 396, выздоровели 9 166.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.

За сутки провели методом ПЦР 58 951 исследование. Охват населения тестированием составляет почти 20%. За время пандемии на Украине заразился коронавирусом 1 731 971 человек, 1 342 536 выздоровели, скончались 34 075. За сутки от коронавируса вакцинированы 18 814 жителей Украины, с начала прививочной кампании - 286 645, из них всего два человека получили две дозы препарата.

Резкий рост числа инфицированных на Украине фиксируется вторую неделю. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.

Вакцинация в стране началась в конце февраля произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране также зарегистрирован препарат американской компании Pfizer, его поставки ожидаются в рамках инициативы ВОЗ COVAX. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.