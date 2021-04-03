Эксперт: основной упор при адаптации детей мигрантов в РФ нужно делать на изучении языка

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Знание русского языка является основной составляющей при адаптации детей мигрантов в России, заявила ТАСС директор Института воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

"Главное, что важно отметить в вопросах адаптации детей мигрантов в России, что язык - это инструмент для построения коммуникации. У института есть методологическая и практическая база, разработанная еще в советские годы. <…> В этой программе и методике заключено "языковое ядро" обучения детей дошкольного возраста", - отметила Агре.

Как уточнили в институте, в дошкольном возрасте детям достаточно легко изучать язык, но им нужна специальная обучающая программа. В Институте воспитания РАО на основе результатов исследований создана методика и программа обучения русскому языку детей, проживающих в бывших советских республиках - Узбекистане, Молдавии и т. д.

В программе выделены принципы поликультурности, определена практика попеременного пользования двумя языками, устраняется главенство одного языка методом "языкового погружения" в другой, предлагаются практики по развитию абстрактного мышления и т. д. "Программа и методология не потеряли своей актуальности. Сейчас к выходу готовится новая версия", - сообщили в институте.

Хотя изучение языка и является необходимым элементом для построения коммуникации, но этого недостаточно для адаптации. По мнению Агре, детям также следует рассказывать о ценностях государства, в котором они проживают сегодня: о любви к стране, родителям, старшим. Для этого нужно использовать различные информационные каналы.

"Эти ценности - основополагающие для любого воспитанного человека, и потому они универсальны для людей разных национальностей. Одним из ярких проектов, которые мы реализуем совместно с коллегами из Минпросвещения России, является проект "Открытые уроки". <...> В удобном и интересном формате детям рассказывают о культурном богатстве России, ее истории, созданных технологиях и людях, которые известны не только в стране, но и в мире", - отметила Агре.

Об адаптации

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в школах в РФ должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять у ребенка уровень владения русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, но и позволит сформировать для него необходимую образовательную траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения. В пилотном режиме эту систему планируется запустить в начале следующего учебного года.