Минобрнауки разработало принцип взаиморасчетов между вузами по программам двойных дипломов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления правительства РФ, которым определяется механизм осуществления взаиморасчетов между вузами при реализации программ в сетевой форме (программ двойных дипломов). Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко (есть в распоряжении ТАСС).

"Минобрнауки России разработан проект постановления правительства РФ "О проведении эксперимента по обучению студентов по образовательным программам высшего образования на основе предоставления образовательных сертификатов в 2022-2024 годах", который в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", - говорится в документе за подписью замглавы министерства Андрея Омельчука.

Отмечается, что "проектом постановления определен механизм осуществления взаиморасчетов между образовательными организациями - участниками реализации образовательных программ в сетевой форме" и "механизм расчета при прохождении студентами образовательных модулей в иных образовательных организациях с применением сертификатов".

В настоящее время образовательные организации - участники сетевой формы взаимодействия по существу оказываемых услуг фактически являются соисполнителями государственного задания, однако вопрос взаиморасчетов между соисполнителями действующим законодательством не урегулирован.

Как подчеркивают в Минобрнауки, реализация данного предложения позволит осуществлять взаиморасчеты между организациями без проведения дополнительных конкурсных процедур. "Кроме того, проект постановления предусматривает аналогичные механизмы взаимозачетов при реализации программ академической мобильности студентов в части отдельных дисциплин (модулей), которые студент проходит в иных образовательных организациях. По мнению Минобрнауки России, принятие данных нормативных правовых актов позволит апробировать и реализовать механизм финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме и академической мобильности студентов", - сказано в документе.

26 марта на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов. Путин пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте. Как отмечал в разговоре с ТАСС директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев, сетевая форма позволяет вузу расширить направления подготовки, когда нет своих преподавателей. Например, у МГУ есть цикл курсов по квантовым технологиям, которые у себя использует ряд вузов.