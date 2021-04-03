Реставрацию сгоревшего здания кардиоцентра в Благовещенске начнут в 2022 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты приступят к реставрации здания кардиоцентра в Благовещенске, которое в пятницу пострадало от огня, не раньше 2022 года. Об этом в субботу ТАСС сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

"Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Первые работы начнутся по проекту его консервации, [необходимо] сделать временную кровлю, ее мы рассчитываем сделать до середины мая. Параллельно готовим проект документации на проектирование, то есть на осуществление всего комплекса работ. Проектирование может занять до одного года, реставрационные работы начнут в 2022 году", - сказал Ребизант.

Ранее сообщалось, что деньги на первые работы выделит резервный фонд правительства Амурской области, конкретная сумма будет известна после составления всех смет. "Ущерб равен стоимости реставрационных работ, поэтому он будет исчисляться десятками миллионов", - сказал собеседник ТАСС.

Пожар в кардиоцентре произошел в пятницу днем, загорелась кровля. Возгорание по повышенному рангу сложности тушили 59 пожарных. 120 человек персонала и пациентов были эвакуированы.

Двухэтажное здание, в котором располагается кардиохирургический центр, находится в центре Благовещенска. Оно было построено в 1906 году на средства известных в городе молокан. Сообщается, что после Великой Отечественной войны в здании находился корпус второй городской больницы, на базе которой учились студенты и интерны, а с 1974 года здесь располагается кардиохирургический центр. Здание является памятником архитектуры, охраняется государством.