В Калуге откроют образовательный центр для школьников на базе музея космонавтики

КАЛУГА, 3 апреля. /ТАСС/. Образовательный центр для школьников откроется на базе обновленного Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Ребята будут изучать физику и астрономию, используя интерактивные возможности музея, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе музея Антон Мясников.

"Созданный на базе музея образовательный центр оснащен современными компьютерами и огромным мультимедийным экраном, на который будет выводиться специальный обучающий контент. В настоящий момент у нас разработано шесть программ по физике, рассчитанных на учеников 7-11 классов, налажено сотрудничество со школами города. Контент составлен таким образом, что он позволяет каждому классу работать со своим учителем", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что по итогам таких занятий в центре будут проходить викторины, тестирование, которые позволят понять, насколько успешно прошло освоение материала.

Всего во второй очереди музея будет работать пять мультимедийных залов, включая кинозал на 125 мест с многоканальным звуком Dolby Atmos, способным передавать трехмерные музыкальные образы, а также зал "Интерактивная планета". Он представляет собой своего рода "обратный планетарий", где проецирование происходит с нескольких источников на выпуклую поверхность полусферы. На ней посетители смогут в динамике увидеть траектории движения планет, устройство Солнечной системы и многое другое. Подобный формат экскурсий и занятий, уверен Мясников, позволит школьникам наиболее эффективно изучить тему урока и прямо в музее закрепить ее на практике.

"Наша задача - популяризация космических наук, именно поэтому в нашем музее все не случайно. Даже внешняя подсветка нового здания осуществляется за счет солнечных батарей, которые установлены на крыше музея. И это тоже дань уважения идеям Циолковского, который предлагал использовать солнечную энергию", - рассказал замдиректора.

О музее

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Новое здание музея в Калуге, строительство которого велось с 2014 года, планируют открыть к 12 апреля, событие приурочат к 60-летию полета Гагарина в космос.

Основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский (1857-1935) в Калуге написал свои главные философские труды.