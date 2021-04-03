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Пандемия COVID-19

Полиция Бухареста задержала еще 22 человека за участие в беспорядках в ночь на 30 марта

Среди задержанных есть члены клубов болельщиков футбольных команд

БУХАРЕСТ, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Бухареста провела в субботу в столице Румынии и в уездах Джурджу, Илфов и Прахова 24 домашних обыска и задержала 22 человека, которые подозреваются в участии в беспорядках в ночь на вторник, 30 марта, после манифестации протеста против ужесточения властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Радио Румынии.

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Среди задержанных есть и члены клубов болельщиков футбольных команд. Полицейские изъяли различные доказательства, в том числе петарды.

В ночь на вторник, 30 марта, в конце протеста против ограничительных мер, введенных властями по причине пандемии коронавируса, группа манифестантов учинила беспорядки на столичной площади Объединения. В результате стычек 12 жандармов получили ранения, были разбиты витрины, повреждены скамейки, автобусные станции, транспортные средства.

Полиция после беспорядков задержала 188 человек и начала уголовное расследование по делу об оскорблении представителей власти, нарушении общественного порядка, вандализме, кражах, несоблюдении режима хранения оружия.

Теги
РумынияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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