Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые за неделю превысил 1

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу впервые за неделю поднялся выше единицы, составив 1,01. В Москве он возрос с 0,95 до 1,14, что является самым высоким показателем за последние шесть дней, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Помимо столицы, коэффициент оказался выше единицы еще в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших - в Архангельской области, где он составил 1,02. В Подмосковье, Ростовской и Иркутской областях он поднялся до 1.

В Красноярском крае и Санкт-Петербурге он увеличился до 0,99, в Нижегородской - до 0,95. В Воронежской и Свердловской областях он снизился до 0,96 и 0,94 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.