Минцифры исключило возможность передачи предустановленными приложениями данных россиян

МОСКВА. 3 апреля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ исключило возможность передачи предустановленными приложениями персональных данных россиян иностранным компаниям. На технику, которая произведена после 1 апреля 2021 года, предустанавливаются стандартные версии приложений, сообщается в пресс-релизе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование АНО "Информационная культура" сообщила, что все российские приложения, по закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за рубеж. Данные могут получать Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации.

В сообщении министерства говорится, что ПО загружается из магазинов приложений и соответствует требованиям безопасности и защиты персональных данных. "Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", - отметили в пресс-службе Минцифры.

При установке этих приложений пользователь всегда может ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописано все необходимое о передаче данных, распространении рекламы.

В пресс-релизе Минцифры также подчеркнули, что предустановка ПО - это стратегическое решение, направленное на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. На технику, произведенную с 1 апреля 2021 года и продаваемую на территории Российской Федерации, предустанавливаются приложения по 15 классам. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами. При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны.