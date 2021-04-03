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Центр Гамалеи заявил, что "Спутник V" обеспечивает быстрое выздоровление при COVID-19

Как сообщил разработчик вакцины, препарат "на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен при тяжелых случаях"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разработчик вакцины "Спутник V" - Центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, комментируя публикацию ранее привившегося российским препаратом президента Аргентины Альберто Фернандеса о его положительном результате теста на коронавирус, заявил, что вакцина в случае заражения обеспечивает протекание заболевания без серьезных симптомов и быстрое выздоровление.

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"Печально это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен при тяжелых случаях. Если инфекция действительно возникает и подтверждается, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в записи в Twitter создателей вакцины.

В ночь на субботу аргентинский лидер сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Он добавил, что чувствует себя хорошо.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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