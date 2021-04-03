Адвокат сообщил, что муж потерпевшей в ДТП с блогером Билом не готов обсуждать компенсацию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Муж женщины, которая пострадала в аварии с участием блогера Эдварда Била, пока не готов обсуждать возможную материальную компенсацию ущерба. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы семьи пострадавшей.

"Когда я беседовал со своим доверителем об этом, он находился в очень подавленном состоянии. Я задавал ему вопрос о компенсации от виновника ДТП, а в ответ он сообщил, что ему ничего не нужно, он хочет, чтобы все было по закону. Пока моему доверителю необходимо отойти от полученного шока, чтобы обсуждать это", - сказал Бородин.

Ранее адвокат Била Сергей Жорин сообщил ТАСС, что его подзащитный намерен оказать помощь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о случившемся.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем "Фольксвагена", она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения около 10 лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился YouTube-блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что блогер задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет колонии. Обвинение блогеру пока не предъявлено.