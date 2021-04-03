Кабмин одобрил поправки, позволяющие участвовать в заседаниях судов с личных телефонов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России одобрило поправки в проект закона, который разрешит участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов. Об этом сообщает в субботу сайт кабмина.

Об этом законопроекте премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в четверг на заседании кабмина. По его словам, правительство таким образом вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Эти споры теперь можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции.

По словам Мишустина, этот проект закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. Таким образом, теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд РФ. Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе, убежден премьер-министр РФ.