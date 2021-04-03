Вихрь разрушил построенный в Якутии макет корабля из вселенной "Звездных войн"

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сильный вихрь разрушил макет корабля Razor Crest из сериала "Мандалорец" из вселенной "Звездных войн", построенный командой энтузиастов из Якутии. Об этом сообщил в субботу ТАСС косплеер, автор идеи Айаал Федоров.

"Корабль изначально был готов к сильным ветрам с учетом его веса - свыше тонны. Сегодня днем ветра не было, но примерно в 15:00 (09:00 мск) внезапно образовался сильный вихрь. Наш корабль отбросило с места, он упал. Удар был такой силы, что корабль разбился, скорее всего, мы будем восстанавливать его полностью. К счастью, из людей рядом никого не было, никто не пострадал", - сказал Федоров.

Макет корабля построила команда из пяти человек за несколько месяцев. Длина корабля составила 14 м, ширина - 10 м, а высота - 4 м. В начале марта макет установили на территории парка "Урдэл" в Якутске.

На корабль ушло около 50 древесно-волокнистых плит. Для удобства транспортировки "судно" полностью разбиралось, крылья и двигатели снимались. Помимо этого, на нем были световые элементы: на внешней стороне корабля светились подфарники, двигатели, а в кабине пилота - панели.