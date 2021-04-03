Заместители руководителей нескольких ведомств РФ окончили курс цифровой трансформации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручил дипломы 50 выпускникам программы РАНХиГС "Руководитель цифровой трансформации". В процессе обучения участники разработали 14 отраслевых и межведомственных проектов по цифровой трансформации, сообщается в субботу на сайте правительства РФ .

Обучение прошли заместители руководителей МЧС, Минспорта, Росстата, Рослесхоза, Роспатента, Росприроднадзора, Минэнерго, Минприроды, Ростехнадзора и других ведомств. Всего окончили курс 50 человек.

"Выпускники программы приобрели очень важные для страны знания и компетенции, погрузились в культуру цифровой трансформации и образовали межведомственные команды, способные справиться с этой задачей. Что касается проектов, представленных выпускниками на защите, то они крайне актуальны и реализуемы. Рассчитываю, что руководители цифровой трансформации доведут их до логического конца", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Проекты по цифровой трансформации прошли оценку экспертной комиссии с участием вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Виктории Абрамченко, главы Минцифры Максута Шадаева.

Программу "Руководитель цифровой трансформации" реализует Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".