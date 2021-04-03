В ГИБДД считают, что цифровая платформа должна содержать медицинские сведения о водителях

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о водителях должна включать в себя медицинские сведения о них, а также данные об их образовании. Такое мнение высказал руководитель российской ГИБДД Михаил Черников в фильме Эдуарда Петрова "Игра в шашечки" на телеканале "Россия-24".

"Я уверен, что мы в этом году уже основные части [с данными водителей, в том числе таксистов] сформируем на одной цифровой платформе. Здесь нужно еще с другими ведомствами поработать, в частности с Минздравом", - сказал он. По его словам, это позволит выявлять "многие справки, которые куплены где-то", платформа сегодня необходима не только Госавтоинспекции, "сегодня и медицина, и образование [нужны]".

По словам Черникова, на платформе будет представлена также дорожная отрасль. "Интегрировав все эти данные, мы можем понимать, кто водитель, кто за рулем, мы можем понимать, на сколько сегодня проезжая часть по тому или иному пути закрыта или нет", - подчеркнул глава ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщали, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях - как россиянах, так и иностранцах. Позже ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос пояснили, что МВД совместно с Минкомсвязью уже работает над созданием данной открытой цифровой платформы ГИБДД. Планируется, что она заработает в начале 2021 года.

Агрегаторы такси, каршеринговые компании и другие организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.