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Врачи в Петербурге удалили пациенту злокачественную опухоль весом более 7 кг

Операция продлилась четыре часа. После нее мужчине проводят сеансы лучевой терапии на область удаленной опухоли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Врачи Петербургского онкоцентра в ходе четырехчасовой операции удалили мужчине злокачественнную опухоль весом более 7 кг. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"43-летнему пациенту удалили опухоль мягких тканей бедра весом более 7 кг. Образование размером более 30 см имело признаки инвазии в мышцы бедра и охватывало сосудисто-нервный пучок бедра на одну вторую. Операция по удалению опухоли с резекцией латеральной широкой, медиальной широкой, прямой, портняжной мышц бедра длилась четыре часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальной странице комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас пациенту проводятся сеансы лучевой терапии на область удаленной опухоли. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

В 2018 году мужчина обнаружил припухлость на поверхности правого бедра. Выполненное МРТ показало образование размером около 13 см. Но впервые к специалистам Петербургского онкоцентра пациент обратился только в октябре 2019 года с жалобами на постоянный рост опухоли. Гистологический анализ подтвердила диагноз: миксофибросаркома.

Миксофибросаркома - это злокачественная опухоль мягких тканей, обычно проявляющаяся в виде медленно растущих безболезненных образований в верхних и нижних конечностях или мягких тканях туловища. Она возникает в основном у людей в возрасте от 50 до 70 лет и чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Повторно за помощью мужчина обратился лишь в феврале 2021 года, когда опухоль увеличилась более чем в два раза. На момент операции размер опухоли составлял 17,6 на 19,9 на 30 см. Сейчас пациенту проводятся сеансы лучевой терапии на область удаленной опухоли. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием.

 
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