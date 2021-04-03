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ДТП на Садовом кольце

Адвокат сообщил, что пострадавшая в ДТП с блогером Билом находится в коме

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била, находится при смерти, она не вышла из комы. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевших Виталий Бородин.

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"Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти", - сказал он.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения около 10 лет. Источник также сообщал ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади, находился YouTube-блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

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