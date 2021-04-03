Тест на коронавирус первой леди Аргентины оказался отрицательным

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом сообщила в субботу газета Perfil .

Яньес сдала тест вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, у которого был заподозрен коронавирус. Несмотря на отрицательный результат, первая леди теперь соблюдает карантин.

В ночь на субботу Фернандес написал в Twitter, что он сделал тест на антигены, который показал положительный результат. При этом глава государства сообщил, что чувствует себя хорошо.