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Пандемия COVID-19

Тест на коронавирус первой леди Аргентины оказался отрицательным

Несмотря на это, Фабиола Яньес теперь соблюдает карантин
Первая леди Аргентины Фабиола Яньес EPA-EFE/REMO CASILLI/POOL
Описание
Первая леди Аргентины Фабиола Яньес
© EPA-EFE/REMO CASILLI/POOL

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом сообщила в субботу газета Perfil.

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Яньес сдала тест вслед за президентом страны Альберто Фернандесом, у которого был заподозрен коронавирус. Несмотря на отрицательный результат, первая леди теперь соблюдает карантин.

В ночь на субботу Фернандес написал в Twitter, что он сделал тест на антигены, который показал положительный результат. При этом глава государства сообщил, что чувствует себя хорошо.

Теги
АргентинаПандемия COVID-19
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