Более 1 тыс. человек написали диктант на удмуртском языке в рамках юбилейной акции

ИЖЕВСК, 3 апреля. /ТАСС/. "Большой удмуртский диктант" прошел в субботу в десятый раз, его написали более тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"В этом году диктант писали на специально организованных площадках, а также в прямом эфире радио "Моя Удмуртия" и телеканала "Удмуртия". По предварительным подсчетам, участниками акции стали больше тысячи человек. Диктант писали в 15 муниципальных образованиях Удмуртии, а также в Москве, Татарстане и Башкортостане", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году диктант был посвящен году села. Автором диктанта, в котором шла речь об удмуртской деревне, стал поэт и драматург Владимир Котков. После проверки, которой займутся профессиональные филологи, все участники получат электронные сертификаты со своими оценками.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в прошлом году из-за пандемии диктант писали в режиме онлайн, на проверку поступило всего 638 работ, а в 2019 году - больше 3 тыс.