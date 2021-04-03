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Восстановление российской экономики и вакцинация в США.
Восстановление российской экономики и вакцинация в США.
Восстановление российской экономики и вакцинация в США.
Восстановление российской экономики и вакцинация в США.
Восстановление российской экономики и вакцинация в США.
Пандемия COVID-19

Восстановление российской экономики и вакцинация в США. Главное о коронавирусе за 3 апреля

Массовая вакцинация в Атланте, штат Джорджия, США
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 572 077 случаев заражения, из них новых — 9 021. За сутки умерли 384 человека, за весь период — 100 017.
  • Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России. Эксперт по экономическим вопросам Скотт Джонсон отметил, что "после неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу".
  • Разработчик вакцины "Спутник V", комментируя публикацию ранее привившегося российским препаратом президента Аргентины Альберто Фернандеса о его положительном результате теста на коронавирус, заявил, что вакцина в случае заражения обеспечивает протекание заболевания без серьезных симптомов и быстрое выздоровление.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 032 666 случаев заражения, из них новых — 2 011 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 130,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию от коронавируса, сообщил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски добавив, что американские власти "никогда не видели такого количества дезинформации о вакцине", как сейчас.
  • На Украине впервые суточный прирост случаев заражения коронавирусом превысил 20 тыс. человек (20 341). 
  • В Турции второй день подряд выявляют рекордное число заболевших COVID-19 за сутки (более 42 тыс. случаев). 
  • Семь жителей Великобритании, привившихся вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, умерли после образования у них тромбов.
  • Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана, заявил в субботу президент исламской республики Хасан Роухани.
  • Запрет на выход из дома в ночное время начал действовать в двух крупнейших городах Молдавии — Кишиневе и Бельцах. Это и ряд других ограничений, введенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения эпидемической обстановки, будут действовать до 30 мая.
  • Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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