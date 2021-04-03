Роспотребнадзор сообщил, что привитым "Эпиваккороной" нужны специальные тесты на антитела

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Оценка уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки вакциной от коронавируса "Эпиваккорона", должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов. Это связано с тем, что вакцина индуцирует антитела именно к тем участкам белка коронавируса, которые являются функционально значимыми в его жизненном цикле, сообщается на сайте ведомства.

"Для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина "Эпиваккорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. <...> В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что чувствительности большинства тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки "Эпиваккороной", поскольку большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного S-белка вируса. "Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "Эпиваквороной", - заключается в сообщении. В сообщении также указано, что ИФА-тесты поставляются во все регионы РФ, где проводится вакцинация населения вакциной "Эпиваккорона".