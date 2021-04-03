Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю

АФИНЫ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в субботу в правительственном вестнике.

Первоначальное разрешение, согласно которому был разрешен въезд до 500 россиян в неделю, действовало с 7 по 21 сентября прошлого года, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 21 марта власти увеличили данную квоту до 4 тыс. человек в неделю. В новом решении, которое "будет действовать с 5 апреля до 06:00 19 апреля", указано, что разрешен въезд на территорию Греции "максимум 4 тыс. граждан России в неделю" исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Жители России должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом.

Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Локдаун в Греции

В связи с действующим в Греции с 7 ноября всеобщим карантином международные авиарейсы из Греции и в Грецию не прекращаются, однако полеты внутри самой страны сведены к минимуму. Управление гражданской авиации Греции объявило, что во время локдауна действует семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну.

Если пассажир прибывает на более короткий срок, чем семь дней, то он будет находиться на карантине тот срок, на который он приехал. В случае обнаружения у приехавшего коронавирусной инфекции он должен будет провести на карантине 14 дней.

По данным на субботу, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 273 459, всего умерли 8 302 человек. Под влиянием карантинных мер число инфицированных за сутки снизилось в конце января до 300-500, однако в феврале и марте снова увеличилось до 1-3,5 тыс. Правительство объясняет новый рост заболеваемости недостаточным соблюдением населением карантинных мер и распространением мутировавших штаммов, прежде всего британского.

Несмотря на сложную ситуацию, власти все же снимают некоторые ограничения, в частности, на передвижения между районами в выходные дни. Ранее в рамках некоторых послаблений были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках. С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону.