Чешские власти планируют с 12 апреля смягчить ограничения против коронавируса

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Чехии планируют смягчить действующие из-за коронавируса жесткие социальные ограничения 12 апреля, если в республике не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Об этом в субботу в интервью газете Pravo заявил первый вице-премьер, глава МВД и председатель национального штаба по преодолению кризисных ситуаций Ян Гамачек.

"Если ничего принципиального не произойдет и [эпидемиологическая обстановка] не ухудшится, то правительство не будет требовать продления [действующего в Чехии с 5 октября 2020 года] режима чрезвычайной ситуации (его срок завершается 11 апреля - прим. ТАСС), и от 12 апреля будут сняты всеобщие ограничения", - отметил Гамачек.

Речь идет, по его словам, об отмене комендантского часа, который действует в республике с 21:00 до 05:00, и запрета на передвижение граждан между административными районами страны. В настоящее время без неотложных причин пересекать административные границы районов проживания нельзя. В классы с 12 апреля, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, постепенно смогут начать возвращаться ученики школ и училищ, а студенты вузов возобновить занятия в аудиториях.

Затем, через две недели, в Чехии смогут открыться магазины и предприятия оказания бытовых услуг населению. При соблюдении повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности возобновят работу террасы кафе и ресторанов.

Ситуация с коронавирусом

Министерство здравоохранения Чехии сообщило в субботу, что в республике почти в два раза понизился суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом.

Согласно данным ведомства, в пятницу в стране было выявлено 3 809 инфицированных. Это на 2 398 меньше, чем за предыдущие 24 часа. Количество госпитализированных с заболеванием, вызываемым вирусом, на данный момент составляет 6 530. Это наименьшее число больных, находящихся в клиниках, с 21 февраля текущего года.

Тем не менее, как следует из сообщения Минздрава, эпидемическая обстановка в Чехии пока остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии составило 1 549 734, а количество умерших от последствий заражения коронавирусом достигло 26 867. Из них 102 ушли из жизни за минувшие сутки.