Повторный тест президента Аргентины подтвердил заражение коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Повторный тест на коронавирус, который сделал президент Аргентины Альберто Фернандес, подтвердил заражение. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы государства.

"Диагноз "заражение COVID-19" был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста", - говорится в заявлении, которое подписал лечащий врач президента Федерико Сааведра.

Он сообщил, что состояние главы государства оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. "Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины", - отметил Сааведра. В январе 62-летний президент Аргентины получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".