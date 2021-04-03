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Пандемия COVID-19
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Повторный тест президента Аргентины подтвердил заражение коронавирусом

Состояние Альберто Фернандеса оценивается как стабильное, симптомов болезни нет
Президент Аргентины Альберто Фернандес AP Photo/Marco Ugarte
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Президент Аргентины Альберто Фернандес
© AP Photo/Marco Ugarte

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Повторный тест на коронавирус, который сделал президент Аргентины Альберто Фернандес, подтвердил заражение. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы государства.

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"Диагноз "заражение COVID-19" был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста", - говорится в заявлении, которое подписал лечащий врач президента Федерико Сааведра.

Он сообщил, что состояние главы государства оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. "Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины", - отметил Сааведра. В январе 62-летний президент Аргентины получил первую дозу российской вакцины "Спутник V".

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