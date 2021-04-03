В Бразилии запретили делать татуировки домашним животным

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро запретила делать татуировки и пирсинг домашним животным. Соответствующие поправки были внесены в региональный закон о защите животных, сообщает в субботу телеканал Globo.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Карлоса Минка, к этому его побудили распространяющиеся в соцсетях фотографии питомцев с татуировками и пирсингом и жалобы зоозащитников. "Испытываешь ужас глядя на эти фото и задаешься вопросом: как хозяин животного, которого он, по идее, должен любить может подвергать его такой жестокости", - приводит телеканал его слова.

С мнением депутата согласны ветеринары, полагающие подобное "украшение" питомцев небезопасным. "Я против того, чтобы делать татуировки животным, руководствуясь эстетическими соображениями. Таким образом наносится вред их коже, может возникнуть аллергия или дерматит, которые впоследствии придется лечить. Может дойти и до некроза тканей", - считает ветеринар Флавиа Клар, которой уже доводилось принимать таких питомцев.

Поддерживают инициативу и мастера татуировки. "Татуировка - осознанное решение. Это болезненная процедура, подвергать которой животное без его воли просто для того, чтобы потешить эго хозяина или мастера, не стоит", - подчеркивает татуировщик Жуниор Курт.

После вступления в силу поправок, подобные деяния будут караться штрафом в размере до 150 тыс. реалов (свыше $26 тыс.). Аналогичная инициатива, отмечает Globo, также находится на рассмотрении федерального парламента. Тем же, кто желает объединить две свои страсти - к питомцу и татуировке, ветеринары советуют увековечить портрет своего питомца на собственной коже.