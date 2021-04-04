Христиане, использующие григорианский календарь, встречают Пасху

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь (новый стиль) - в основном это католики и протестанты - в 2021 году празднуют Пасху 4 апреля. Праздничные богослужения в их храмах пройдут с участием прихожан, но при соблюдении введенных из-за пандемии ограничений.

Так, канцлер курии католической Архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский рассказал ТАСС, что храмы Москвы в праздник будут открыты для прихожан. "Службы будут проводиться с людьми, с соблюдением санитарных норм. Конференция епископов выпустила по этому случаю указания, - сказал он. - Некоторые обряды во время служб могут опускаться или меняться, однако это не помешает прихожанам посещать храмы и участвовать в богослужениях".

В регионах, добавил в беседе с ТАСС генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Штефан Липке, прихожанам также будет разрешено принимать участие в праздничных мессах при соблюдении норм безопасности. Ход служб при этом изменится, чтобы свести на нет риск заражения. "Служим литургии почаще, чтобы народу скопилось поменьше. Некоторые торжественные моменты, из-за которых обычно богослужения становятся длиннее и народ пересекается, опускаем", - добавил он.

Пасха у протестантов

Канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер сообщил, что все пасхальные богослужения будут проводиться с учетом необходимых мер предосторожности, а духовенству в регионах были даны распоряжения действовать в соответствии с решениями местных властей.

Глава ЕЛЦР архиепископ Дитрих Брауэр, обратившись накануне Пасхи к верующим, напомнил им о непреходящем значении Пасхи для христиан. "Мы вновь празднуем Пасху и говорим: "Христос воскрес!" При этом мы не можем просто машинально произносить эти слова. Этот возглас мы обращаем ко всему миру, к верующим и неверующим", - цитирует его сайт религиозной организации.

Церкви же Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) отмечают Пасху 2 мая, потому в воскресенье в них пройдут обычные богослужения. "Большинство церквей уже проводят служения в традиционном формате, только с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал ТАСС пресс-секретарь союза Антон Кругликов.

Санкт-Петербург: праздничная экспозиция

Как рассказал ТАСС представитель католической базилики Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, в воскресенье в честь Пасхи в ней будут проведена праздничная служба. По его словам, в Петербурге насчитывается до 5 тыс. католиков. Праздничными богослужениями встретят Пасху и другие католические и лютеранские церкви города.

А в принадлежащей Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии церкви Святой Анны (Анненкирхе) до 11 апреля будет проходить выставка "От Песаха к Пасхе". На ней будут представлены пять масштабных экспозиций с использованием 40 тонн песка и видеоинсталляции, изображающие пасхальные события, Синайскую пустыню, переход Моисея через Красное море, Тайную вечерю и Голгофу.

История Пасхи

Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа. Ее название восходит к еврейскому "Песах" (праздник в иудаизме, посвященный библейской истории об освобождении евреев от египетского рабства). Она начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием.

С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. По григорианскому календарю встречает праздник и Армянская апостольская церковь, которая пользуется собственным летоисчислением. Оно отсчитывается от 552 года григорианского календаря.

Традиции праздника

В католицизме Пасху начинают праздновать в субботу предшествующей ей Страстной недели. Вечером этого дня в храмах проводится особая служба - Навечерие Пасхи. Перед храмами разводят костры, от которых зажигают пасхал (большую свечу), символизирующий воскресение Христа.

Утро пасхального воскресенья начинается с благословения огня и воды. Святой водой окропляют пасхальные яства, а святой огонь разносят по домам и зажигают специальные пасхальные свечи, которые очищают дом. Следующая за праздником Пасхальная неделя или Светлая седмица считаются такими же праздничными, как воскресенье, и в католицизме эти восемь дней называют Октавой Пасхи (от латинского "octo" - восемь).

Как и у православных, у католиков главными блюдами являются освященные крашеные яйца и куличи, также много мясных блюд, особенно из зайца или кролика. В виде кроликов делают игрушки и сладости, открытки и сувениры, фигурками кроликов украшают дома.

На Пасху 2020 года в большинстве храмов службы проходили без прихожан из-за пандемии.