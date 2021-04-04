МВД разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

Правовой статус и временные удостоверения

В ведомстве добавили, что сейчас на законодательном уровне в России институт "миграционной амнистии", позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует. При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране. Так, согласно закону о гражданстве, президент РФ может в гуманитарных целях определить категории лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство. Также документом установлено, что в упрощенном порядке могут получить гражданство РФ отдельные категории лиц, которые длительное время находятся в стране с неурегулированным правовым статусом.

"Данная категория граждан не может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания), незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами РФ, о приеме в гражданство РФ", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на урегулирование правового статуса направлен также закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Он вступит в силу 24 августа текущего года.