Эксперты: отдых в Крыму в этом году будет дороже, но качественнее

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Отдых в Крыму летом 2021 года подорожает в среднем на 10-25%, что обусловлено ростом цен на продукты питания и ГСМ, затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС представители туристической сферы.

"В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10-15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость топлива, растут тарифы на энергоносители, на основные продукты питания", - рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

Представители отрасли подтверждают, что цены действительно растут и даже больше, чем на 10%.

"[В нашем курортном комплексе] в конце года утверждается ценовая политика на следующий год, она не зависит от внешних факторов. Базовые тарифы на размещение стали выше на 15-25% в зависимости от категории размещения. Цены на отдых зависят от сезона, уровня загрузки, проводимых на территории мероприятий и наличия специальных предложений", - сказал ТАСС генеральный директор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. Он пояснил, что повышение цен вызвано появлением новой инфраструктуры, а также затратами на обеспечение мер безопасности на территории курорта из-за ситуации с коронавирусом.

Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица гостиницы "Deep Town" в Севастополе Наталия Стамбульникова отметила, что рост цен был заложен в тарифы еще в конце прошлого года. Увеличение связано с ростом цен практически на все аспекты, которые формируют цены гостиниц, - от стоимости услуг прачечной, цен на продукты и бытовую химию до индексации зарплат персонала.

Исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что в ряде мест цена завышена еще больше. По его мнению, это связано с высоким спросом. Крым ожидает рекордный турпоток, по многим объектам бронирование уже сейчас, за два месяца до высокого сезона, превышает 90%.

Бронирование, спецпредложения и кешбэк

Собеседники ТАСС отмечают, что сэкономить в этих условиях можно, если продумать отдых заранее. "Зависит от того, как турист сам себя поведет. Если он будет тянуть до последнего, то номера будут предлагать уже по высоким ценам. Если заранее позаботится, да еще с кешбэком, то выиграет очень хорошо", - пояснил депутат Госсовета Черняк.

Он отметил, что Крым может предложить специальные средства размещения, спортивные и оздоровительные программы для школьников и молодежи по новому направлению программы кешбэка. В конце марта в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что программа туристического кешбэка для школьников и молодежных поездок может быть запущена этим летом. Сейчас 20% от стоимости тура по программе можно вернуть только зимой и в межсезонье.

Глава ассоциации малых отелей Стамбульникова также отмечает, что программа кешбэка уже стимулирует спрос на отдых в Крыму. "Раньше в июне в гостиницах, которые привязаны к пляжному сезону, была не слишком высокая загрузка. Но сейчас уже загружен не только июнь, но и май весь, не только праздники", - рассказала она.

Стамбульникова добавила, что в этом году выросли не только цены на проживание, но и качество обслуживания во многих гостиницах. "Предприниматели, которые думают о сезоне 2022 года, уже к сезону текущего года вложили средства в свои отели и улучшили их", - пояснила собеседница.

Руководитель Mriya Resort & SPA Саруханян также рассказал, что расширены предложения для гостей курорта. В стоимость проживания, которая выросла, включается не только сам номер, но и набор дополнительных услуг.