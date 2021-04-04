В России за сутки выявили 8 817 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 817, до 4 580 894. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области и Республике Тыва (по 0,01%), в Сахалинской области (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 711 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 598 - в Московской области, 276 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 203 - в Воронежской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 8 212. Всего уже выздоровел 4 204 081 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 955 пациентов в Санкт-Петербурге, 400 - в Московской области, 322 - в Нижегородской области, 211 - в Самарской области, 206 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 276 439 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 357 против 384 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 374 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 28 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области, 12 - в Краснодарском крае, 11 - в Красноярском крае, по 10 - в Московской, Тульской, Ленинградской и Свердловской областях.

В Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 901. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 034 567 случаев.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 011 заболевших.

За сутки умерли из-за коронавируса 56 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 872 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 998 пациентов за сутки, за все время выздоровели 949 843. В настоящее время в столице продолжают лечение 67 852 человека.