Коэффициент распространения коронавируса в России достиг максимума с середины января

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,04 - максимума с 17 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель вырос до 1,29, что для столицы является максимальным значением с 15 марта.

При этом только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших, помимо Москвы, коэффициент превышает единицу - в Архангельской области, где он составил 1,03. В Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростовской области он равен ровно 1.

В Иркутской области и Красноярском крае показатель составил 0,99, в Нижегородской и Свердловской областях - 0,98, в Воронежской области - 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.