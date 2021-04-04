В России появится единый реестр видов контроля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы Единого реестра видов надзора с 1 июля 2021 года. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора). Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной", - говорится в сообщении.

Реестр можно будет анализировать и принимать на основе данных управленческие решения, уточняет пресс-служба. "Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу", - сообщает кабмин.

На заседании правительства 1 апреля Мишустин напомнил, что реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает целый комплекс мер. "Будут созданы условия для функционирования единого реестра, который содержит перечень видов контроля, - рассказал премьер. - Важно, что снижается административная нагрузка на предпринимателей, устраняются дублирующие функции, а также становится возможным более эффективно оценивать работу самих надзорных органов". Новая модель их деятельности предполагает применение риск-ориентированного подхода во всех видах контроля, приоритет профилактики возможных нарушений перед наказанием, добавил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о так называемой регуляторной гильотине, направленные на комплексное правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора, а также установление гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.