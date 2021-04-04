В Минпросвещения призвали школы не проявлять лишних инициатив при приеме в первый класс

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Проявлять лишние инициативы и требовать от родителей слишком большое количество справок не нужно, заявил в воскресенье директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" , обращаясь к коллегам из системы образования.

Комментируя ситуацию, когда в школе для приоритетного приема в первый класс братьев и сестер уже обучающихся в этом заведении детей требуют справку о родстве, Семченко заявил, что существуют другие документы, которые можно использовать.

"Каждый из детей вписан в паспорт родителей - раз, и второе - документ о совместном проживании: регистрация или выписка из домовой книги. Обращаясь ко всем нашим коллегам из системы образования: не нужно проявлять лишних инициатив и требовать от родителей какое-то гигантское количество справок", - сказал Семченко.

Он отметил, что документ о приеме в школу готовился на основе принципов открытости и справедливости.

"Весь процесс, процесс приема заявлений, зачисление, ну и не только, должны быть открытыми и справедливыми. И такой принцип мы исповедуем не только при приеме в школу, но и при проведении ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ, всех процедур в системе образования", - добавил он.

Прием детей в первый класс российских школ, начавшийся 1 апреля, будет проходить в два этапа, это закрепляет разработанный Минпросвещения новый порядок. Первый этап - с 1 апреля до 30 июня - предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Второй этап начинается с 6 июля до момента заполнения свободных мест, он завершится не позднее 5 сентября, он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, в этот период можно подать заявление в школы другого района.