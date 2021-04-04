Мишустин поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Ваш труд требует большого напряжения и самоотверженности. Поэтому профессию геолога выбирают люди особой закалки, обладающие глубокими знаниями, выдержкой, ответственностью, целеустремленностью. Уверен, что эти качества помогут вам в достижении новых успехов", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что этот праздник отмечается в знак глубокого уважения к людям, посвятившим свою жизнь изучению и освоению земных недр.

"Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для нашей страны. Она обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе", - отметил премьер. Мишустин добавил, что сегодня отрасль развивается динамично, решает масштабные задачи, направленные на внедрение высоких технологий в геологоразведку, снижение негативного влияния освоения недр на окружающую среду, достижение оптимального баланса прироста и погашения запасов полезных ископаемых.

День геолога установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Отмечается в первое воскресенье апреля.