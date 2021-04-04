СК и прокуратура проверят данные о передаче сиротам Ростовской области непригодного жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК и прокуратуры начали проверки после сообщений о том, что сиротам в Пролетарском районе Ростовской области предоставлено жилье, не соответствующее требованиям. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.

"В СМИ опубликована информация о том, что в 2016 году в городе Пролетарск гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были предоставлены квартиры, где отсутствует отопление, горячая вода и вентиляция, а сам дом возведен с нарушениями строительных норм и правил противопожарной безопасности. Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении следственного управления СК России по Ростовской области.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что после проверки "будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования по содержанию жилищного фонда" и предприняты соответствующие меры.

Ранее возбуждены три дела, касающиеся подобных проблем в других районах Ростовской области.