Полиция Литвы готовит протест из-за отказа власти в приоритете вакцинации от COVID-19

ВИЛЬНЮС, 4 апреля. /ТАСС/. Полицейские Литвы проведут акцию протеста в связи с отказом властей в их приоритетной вакцинации от коронавируса. Об этом в воскресенье национальному радио LRT сообщила председатель Национальной федерации работников системы правопорядка Литвы Лорета Сошчекене.

"Терпению сотрудников полиции, которых в списке приоритетных категорий по вакцинации постоянно двигали вниз, пришел конец", - сказала она. По словам Сошчекене, полицейские планируют на следующей неделе провести акцию протеста перед зданием кабмина.

Представители правоохранительных органов считают, что прежде всего необходимо вакцинировать от коронавируса около 8 тыс. человек, работа которых носит контактный характер. "У здания правительства установим импровизированные блокпосты, а на полицейских машинах сделаем предупредительные надписи: "Осторожно, мы не вакцинированы", - рассказала о форме выражения протеста Сошчекене.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве 27 декабря прошлого года. Она проводится по категориям риска. В первую очередь прививки делались работникам системы здравоохранения, людям пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями.

За прошедшее время привились 386,03 тыс. человек, что составляет 13,81% населения. Вакцинация не является обязательной. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. В ходе опроса выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.