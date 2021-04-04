Голикова сообщила о резком росте числа желающих вакцинироваться от COVID-19 россиян

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Количество россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" .

Что известно о российских вакцинах

Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

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"Количество желающих граждан пройти вакцинацию резко увеличилось", - сказала она.

Голикова отметила, что необходимо привиться в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

"Это нестрашно, это безболезненно", - подчеркнула вице-премьер, сделавшая прививку еще осенью.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января.