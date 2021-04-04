Патриарх Кирилл пожелал радости христианам, встречающим Пасху по григорианскому календарю

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой христиан, отмечающих ее по григорианскому календарю. Его поздравление опубликовано сайтом Русской православной церкви в воскресенье.

Церкви, пользующиеся григорианским календарем, отмечают Пасху в 2021 году 4 апреля. Вместе с ними встречает праздник и Армянская апостольская церковь, которая пользуется собственным летоисчислением. Оно отсчитывается от 552 года григорианского календаря.

"Примите искренние поздравления с праздником Пасхи Господней. В нынешнее непростое время наши сердца согревает радость о Воскресшем Спасителе, - говорится в поздравлении. - Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах".

Патриарх также обратился к президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну, пожелав им достижения согласия в стране. "Молюсь о скорейшем воцарении мира и согласия в дорогой моему сердцу Армении", - говорится в патриаршем поздравлении с Пасхой государственным деятелям.

Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа. Она начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием.