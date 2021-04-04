Студентам еще из шести стран разрешили вернуться в Россию для обучения

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Студенты еще из шести эпидемиологически благополучных стран могут въехать на территорию России для продолжения обучения в вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки в воскресенье.

"По распоряжению правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения", - говорится в сообщении.

Въехать в Россию для обучения смогут граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время вернуться в РФ также могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

После нового распоряжения въехать в Россию могут обучающиеся из 31 страны. Отмечается, что Минобрнауки сформирован реестр вузов, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в страну.

Правила въезда

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что на фоне пандемии министерством разработаны правила въезда иностранных обучающихся в Россию.

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить вуз по электронной почте о дате пересечения границы, после отправки письма на электронную почту придет информация о въезде. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР, и если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию РФ иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

Если в период самоизоляции появляются первые симптомы острого респираторного заболевания, например повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель, то обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.