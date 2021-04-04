Еврокомиссар заявил, что с сентября ЕС будет производить по 200 млн доз вакцин в месяц

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что благодаря принятым мерам Евросоюз сможет начиная с сентября обеспечить производство 200 млн доз вакцин в месяц. Бретон находится с рабочей поездкой на востоке Франции, где он посещает предприятия, которые участвуют в выпуске вакцин от COVID-19.

"У ЕС было в январе 14 млн доз, в феврале - 28 млн и 60 млн в марте", - напомнил еврокомиссар в интервью газете Le Parisien, размещенном на ее сайте в воскресенье. "В следующем квартале мы достигнем показателя в 100 млн доз в апреле, а также в мае и июне. Летом показатель будет равняться 120 млн, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн - то есть во втором полугодии у ЕС будет более 800 млн доз", - заверил Бретон.

"В настоящее время в биореакторах уже запущен процесс производства вакцин. Обычно до момента их полной готовности к расфасовке проходит 70-90 дней, то есть примерно три месяца. Это означает, что практически идет процесс производства тех вакцин, которые будут поставлены заказчикам во втором квартале этого года", - пояснил Бретон. Он подчеркнул, что теперь ЕС располагает точными сроками и перспективами - "от производства вакцин, их разлива и контрольной проверки до хранения".

Роль Франции

Всего выпуском вакцин будут заниматься в ЕС 53 предприятия, в том числе и несколько во Франции. Еврокомиссар подчеркнул, что "Франция становится теперь страной массового выпуска вакцин".

Так, в течение уже нескольких месяцев расположенное близ Дижона французское отделение германской компании CordenPharma, поставляя нанолипиды, участвует в производстве РНК-посредника, применяемого, в частности, для производства вакцины Moderna.

К разливу вакцины Pfizer приступила в среду расположенная в департаменте Эр фирма Delpharm. Компания Recipharm начнет расфасовывать с середины апреля вакцину Moderna в департаменте Эндр и Луара. Предприятие корпорации Sanofi близ Лиона начнет разлив вакцины Janssen в сентябре. "Это подлинное мощное наращивание масштабов работы по вакцинам", - подчеркнул Бретон.

Отвечая на вопрос, возможно ли возникновение нехватки активных компонентов для вакцин, Бретон признал, что "такой риск всегда существует". "Вот почему мы с большим вниманием следим за ситуацией в этой сфере, - добавил он. - Каждая вакцина состоит из более чем 400 компонентов. Часть моей команды ведет такой мониторинг в реальном режиме времени, следя за тем, чтобы не возникало препятствий на пути производственного процесса".

"Мы ведем такой мониторинг как в Европе, так и вне ее. Потому что мы не располагаем полной автономией в производстве вакцин. Как не располагают этим любая другая страна или континент", - отметил еврокомиссар.